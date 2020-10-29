До этого женщина поссорилась с мужем

В одесской многоэтажке женщина вылезла на кондиционер, чтобы покончить с собой

Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на Телеграм-канал «Одесса-Инфо».

Инцидент случился на улице Авдеева-Черноморского, что на 9-й станции Большого Фонтана.

По словам очевидцев, женщина пытается совершить самоубийство на глазах у прохожих, она кричит что спрыгнет и сейчас залезла на кондиционер. На место прибыли спасатели и полицейские, которые отговаривают ее от рокового поступка.

«Муж моряк, что-то случилось, сначала кричала с окна, он говорил с ней, потом закрылась в квартире, сейчас вот вылезла стоит на кондиционере", - рассказали свидетели случившегося.

Чем всё закончилось, пока не ясно.

Ранее мы писали о похожем случае. Мужчина решил спрыгнуть с 10-го этажа на улице Тополевой.

К правоохранителям позвонила встревоженная женщина и сообщила, что ее пьяный муж хочет спрыгнуть с 10-го этажа.

Прибывшие на место копы увидели, как мужчина сидел на козырьке окна и никого к себе не подпускал. Патрульные попытались с ним поговорить.

«Мы поговорили с ним, и после психологических убеждений нам удалось отговорить его прыгать», — рассказали полицейские.

Напомним, что в Одессе неизвестные вламываются в квартиры и выставляют жильцов на улицу: кадры происходящего

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