В Одессе пожарник поджигал элитные автомобили
Как передает Politeka.net об этом стало известно из сообщении пресс-служба прокуратуры Одесской области.
Согласно информации, сам мужчина их Днепропетровской области. За денежное вознаграждение он и его сообщники совершили серию поджогов на заказ.
В период с декабря 2019 по апрель 2020 они подожгли три элитных автомобиля в центре Одессы
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В прокуратуре отметили, что иномарки полностью уничтожены. Ущерб, причиненный их владельцам, превысил миллион гривен.
Сам сотрудник ГСЧС Днепропетровской области задержан, двое его сообщников, причастных к совершению преступления, уже находятся под стражей.
Ранее мы сообщали, что только за одни сутки на территории Одесской области совершено несколько поджогов.
Так, в Беляевском районе взорвали автомобиль владельца охранной компании, который ко всему прочему является кандидатом в депутаты Раздельнянского местного совета.
В результате ЧП его с телесными повреждениями госпитализировали. Также поврежден автомобиль, на котором передвигался кандидат.
Похожий инцидент случился в Измаиле. Там подожгли внедорожник «Toyota Land Cruiser Prado», который принадлежит 50-летнему измаильцу - кандидату в депутаты Одесского областного совета.
Кроме того, ночью неизвестные бросили «коктейль Молотова» в помещение редакции интернет-издания «Альтернатива», расположенной в городе Овидиополе Одесской области.
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