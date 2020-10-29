В одесском торгово-развлекательном центре «Ривьера» началась эвакуация людей из-за пожара

Кадрами ЧП поделились очевидцы в социальных сетях, а также сотрудники службы спасаения, передает Politeka.net

Как сообщили в пресс-службе регионального ГСЧС, в одном из кафе на втором этаже произошло возгорание масла во фритюрнице.

Сразу же при появлении дыма сработала сигнализация и объявление эвакуации по всему торговому комплексу.

Посетители и сотрудники ТРЦ и магазинов вышли на парковку на безопасное расстояние. Скопилась огромная толпа людей.

На тушение приехали 3 машины ГСЧС. Возгорание было быстро потушено. В 12:38 обьявили, что сотрудники и посетители могут входить в ТРЦ. Второй этаж теперь временно закрыт на устранение последствий возгорания.

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Пожар случился в жилом доме в селе Новокрасное Раздельнянского района утром, 28 октбря.

По словам спасателей, в 9:57 к ним обратились местные жители и рассказали, что на улице Набережной загорелось одноэтажное здание.

Когда пожарные прибыли на место происшествия, горела одна из комнат. В течении часа им удалось потушить пламя. Во время ликвидации огня в доме были найдены двое малышей возрастом 8 месяцев и два года.

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