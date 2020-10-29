Люди измотаны и у них сдают нервы

В территориальном избиркоме Одессы продолжает творится безобразие

Так, члены избирательных комиссий по-прежнему ночуют на лестничных ступеньках, потому что уже пятый день они не могут сдать протоколы. Некоторым главам грозит еще как минимум одна ночь в холодных коридорах, ведь в Одессе обработали только 71,9% протоколов.

Так, быстрее всех справляются в Малиновском районе там обработано уже 82,4% о протокола, а хуже дела обстоят в Суворовском районе - всего 55,2%.

Люди измотаны до предела, многие из них толком не спали, ведь ночевать приходится на лестнице.

"Выборы 2020. Кромешный ад и преступление против прав человека. Пока идёт затягивание подсчета и торги в высоких кабинетах, члены ДВК, ЛЮДИ, уже 7 сутки на ногах!!! Спят как .... на полу, нормально не едят, не могут принять душ и элементарно умыться", - рассказала о проблеме одна из участниц процесса Алена Егорова.

В связи с эти неравнодушные жители Одессы решили прийти на помощь. Они привезли воду и еду, медицинские маски и другие средства первой необходимости. Некоторым членам избиркома даже достались надувные матрасы.

"Безобразие под названием «выборы 2020» подходит к концу.

Для меня – это интересный и важный опыт.

Низкая явка – громадная апатия людей и полное неверие в свои силы, желание поменять жизнь в обществе. Те 30%( реально 22%} в большинстве своем опять 60+. Да и вообщем власть выбранная таким малым количеством людей не очень то и легитимна", - поделился своим мнением общественник Юрий Печерский.

Напомним, что один член избирательной комиссии не дождался своей очереди для сдачи бюллетеней и протоколов голосования в одесском теризбиркоме и скончался от сердечного приступа.

48-летний Валерий Сердюк написал в общем чате следующие слова, которые стали последними:

«Очередные выборы еще раз показали, как власть не любит свой народ… К большому сожалению», - отметил он.

«Даже в Запорожье заставили весь холл скамейками. А тут даже сена не бросили», - написал Валерий Сердюк за несколько часов до своей смерти.

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