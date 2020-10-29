В Одессе девушка полностью разделась возле посольства Польши

Таким образом активистка женского движения Femen решила поддержать польских женщин после того, как в их стране запретили аборты, пишет местное издание « Думская ».

Обнаженная девушка несколько раз прокричала «мое тело – мое дело» и перебросила через забор консульства Польши белую и красную вешалки – цветов польского флага, а также оставила у здания «окровавленную» одежду.

Надо сказать, что охранник-нацгвардеец был настолько огорошен, что побоялся препятствовать активистке.

«Мы здесь ради польских женщин, чтобы поддержать их в праве на свободу распоряжаться собственным телом. И пусть земля горит под ногами польского правительства, пока они не отменят этот закон», - прокричала она.

После этого участница акции протеста оделась и ушла.

Похожая акиця прошла в Киеве 26 октября. В ней принимала участие эта же девушка.

Митингующие перекрикивали друг друга, держа в руках плакаты с надписями Солидарны с женщинами Польши, Женщины имеют выбор, Мое тело — мое решение и тому подобное.

Отметим, что Конституционный трибунал Польши неделю назад признал незаконными аборты даже из-за тяжелых болезней и генетических патологий плода.



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