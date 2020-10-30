В Одессе водитель на смерть сбил мужчину, который переходил дорогу на пешеходном переходе

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции.

Так, вечером на улице Мельницкой водитель автомобиля Mitsubishi Outlander не выбрал безопасную скорость и совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, который в народе называют «зеброй».

Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы и скончался прямо на дороге.

Очевидцы в местных телеграм-каналах показали кадры с места смертельной аварии.

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Авария случилась прямо на пешеходном переходе на проспекте Добровольского. Об этом рассказал свидетель случившегося Вячеслав Грубый.

По словам очевидца, он остановился перед «зеброй», чтобы пропустить пешехода. В это же время с другой стороны дороги на переход вышел еще один человек. Его не заметил водитель встречной маршрутки. В результате столкновения мужчину отбросило в сторону на остановившуюся машину. Пострадавший ударился головой, однако смог встать.

Свидетель рассказал, что мужчина не получил серьезных травм, но другие очевидцы и участники ДТП настояли на вызове скорой помощи.

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