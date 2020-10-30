За последние сутки от китайского вируса скончались 16 жителей Одесской области

Это самое большое число смертей за сутки в регионе с начала эпидемии, передает Politeka.net.

По данным карты мониторинга СНБО, всего инфекцию подтвердили у 24116 человек. Новых случаев добавилось на 493.

За прошедшие сутки с болезнью не справились 16 пациентов и скончались. Общее число летальных исходов составляет 373.

Вылечить удалось 3310 человек (19 за сутки), болеют на данный момент 20433 и у 25896 подозревают китайский вирус.

Медики настоятельно рекомендуют придерживаться карантинных ограничений, не пренебрегать мерами индивидуальной безопасности и осознано относится к сложившейся ситуации в стране, не усугубляя ее своим индифферентным отношением.

Они напомнили, что ухудшение эпидемиологической ситуации может привести к тотальному карантину, который Украина пережила весной этого года.

До этого мы сообщали, что в Одессе запретили пускать посторонниих на территорию детских садов. Такое решение приняли в одесской мэрии.

По словам директора департамента образования и науки Елена Буйневич, запретить взрослым заходить в детские садики решили, чтобы обезопасить детей на период пандемии, ведь таким образом можно предотвратить скопление людей. Поэтому все праздничные мероприятия в учреждениях будут проходить в закрытом режиме.

Напомним, что новое ужесточение карантина добралось до Одесчины: "Красных зон стало больше"

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