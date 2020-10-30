В Одессе удалось предотвратить беду с подростком

Об этом рассказал одесский спелеолог Владислав Масленко на страницах соцсетей, передает Politeka.net.

По его словам, два подростка решили покорить опасную Куяльницкую стенку и попытались залезть наверх, но не получилось. Один из мальчиков взобрался на середину, а спуститься вниз самостоятельно уже не смог.

Его друг всё-таки сполз вниз и позвал на помощь.

!Я подлез под второго пацана и сыграл роль самодвижущейся лестницы. Он более часа простоял на стенке, был почти без сил. Хорошо, что оказались в нужном месте в нужное время", – рассказал спелеолог.

Отметим, что Куяльницкая стенка находится неподалеку от одноименного санатория. Ее зачастую используют для тренировок альпинисты.

Не так давно мы сообщали, что в Одесской области ученик-старшекласскник пытался себя зарезать прямо в школе.

Происшествие случилось в одной из школ города Килии.

Во время занятий 15-летний ученик вышел из класса и в школьном коридоре нанес себе телесные повреждения в виде ножевого ранения шеи.

К счастью, попытка самоубийства была неудачной, школьника вовремя заметили, оказали первую помощь и отправили в больницу. Врачи рассказали, что угрозы для жизни пострадавшего нет.

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