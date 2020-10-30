Ночью в Одессе на посёлке Таирова сгорели два автомобиля
Видео последствий происшествия засняли очевидцы и разместили в сети, передает Politeka.net (чтобы просмотреть- доскролльте страницу до конца)
Информацию о возгорании также прокомментировали в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.
Спасатели сообщили, что сигнал о пожаре на улице Академика Глушко поступил на спецлинию «101» в 23:45.
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Встревоженные жильцы сообщили, что в их дворе загорелись автомобили Renault и Daewoo. Прибывшие пожарники оперативно ликвидировали пожар. Одну из машин огонь уничтожил полностью. В результате никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.
Ранее мы сообщали, что полицейские разоблачили пожарника, который поджигал элитные автомобили в Одессе.
Согласно информации, сам мужчина их Днепропетровской области. За денежное вознаграждение он и его сообщники совершили серию поджогов на заказ.
В период с декабря 2019 по апрель 2020 они подожгли три элитных автомобиля в центре Одессы.
В прокуратуре отметили, что иномарки полностью уничтожены. Ущерб, причиненный их владельцам, превысил миллион гривен.
Сам сотрудник ГСЧС Днепропетровской области задержан, двое его сообщников, причастных к совершению преступления, уже находятся под стражей.
Напомним, что волна автоподжогов прокатилась по Одессе: "Огонь на весь двор", видео ЧП
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