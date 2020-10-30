Резкое усугубление ситуации с эпидемией привело к тому, что в Одесской области снова ужесточили карантин

Так, на территории региона увеличилось число так называемых «красных» карантинных зон, теперь их уже 12. Об этом заявил министр Кабмина Олег Немчинов, передает Politeka.net.

В частности, в «красной» зоне:

Беляевка, Измаил и Теплодар, а также Балтский, Березовский, Ивановский, Овидиопольский, Подольский, Савранский и Татарбунарский районы Одесской области. К ним присоединились Саратский и Лиманский районы, которые ранее были в «оранжевой».

Надо отметить, что Одесса по-прежнему остается в "оранжевой" зоне. Здесь же находятся следующие города и районы: Балта, Белгород-Днестровский, Черноморск, Подольск и Южный, Ананьевский, Арцизский, Белгород-Днестровский, Беляевский, Болградский, Великомихайловский, Захаровская, Измаильский, Килийский, Кодымский, Любашевский, Николаевский, Окнянський, Ренийский, Раздельнянский, Тарутинский и Ширяевский районы Одесской области.

Новые ограничения вступают в силу с понедельника, 2 ноября, и будут действовать две недели.

Ранее мы сообщали, что за последние сутки от китайского вируса скончались 16 жителей Одесской области

Это самое большое число смертей за сутки в регионе с начала эпидемии. Всего инфекцию подтвердили у 24116 человек. Новых случаев добавилось на 493.

За прошедшие сутки с болезнью не справились 16 пациентов и скончались. Общее число летальных исходов составляет 373.

Вылечить удалось 3310 человек (19 за сутки), болеют на данный момент 20433 и у 25896 подозревают китайский вирус.

Напомним, что одесситов огорошили новым заявлением о больницах: "Будут принимать только зараженных"

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