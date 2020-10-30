Одессит хотел отомстить родственнице бывшей девушки и поджег ее дом

Он 2 месяца скрывался от полицейских, однако сейчас 32-летнего поджигателя нашли и задержали, передает Politeka.net

Инцидент случился в августе месяце. Ночью мужчина облил бензином лестницу в доме по улице Асташкина, 7 и поджег.

Камера наружного наблюдения зафиксировала момент поджога.

В беседе с правоохранителями задержанный признался, что был пьян, а бензин купил на автозаправке. Он поджог дом для того, чтобы отомстить родственнице бывшей возлюбленной, которая якобы приложила руку к их расставанию.

Полицейские огласили поджигателю подозрение по ч.2 ст.194 Уголовного кодекса Украины — умышленное уничтожение или повреждение имущества. Ему грозит 10 лет тюрьмы.

До этого мы сообщали, что ночью в Одессе на посёлке Таирова сгорели два автомобиля.

Информацию о возгорании прокомментировали в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.

Спасатели сообщили, что сигнал о пожаре на улице Академика Глушко поступил на спецлинию «101» в 23:45.

Встревоженные жильцы сообщили, что в их дворе загорелись автомобили Renault и Daewoo. Прибывшие пожарники оперативно ликвидировали пожар. Одну из машин огонь уничтожил полностью. В результате никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.

Также мы сообщали, что полицейские разоблачили пожарника, который поджигал элитные автомобили в Одессе на заказ.

Сам мужчина их Днепропетровской области. Он приехал в Одессу со своими сообщиниками, чтобы поджечь три автомобиля и ему это удалось.

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