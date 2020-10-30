Под Одессой эвакуировали жильцов многоквартирного дома

Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу регионального ГУНП

Так, в полицию поступило анонимное сообщение о заминировании двухэтажного дома в селе Фонтанка.

Телефонный террорист сообщил, что бомба заложена в подвальном помещении дома.

На место происшествия выехали полицейские, взрывотехники, кинологи с собакой, работники других экстренных служб.

15 жильцов дома были выведены на улицу из квартир.

Правоохранители тщательно обследовали подвал и никаких взрывоопасных и подозрительных предметов обнаружено не было.

По факту ложного минирования открыто уголовное производство по ч.1 ст.259 УК Украины (заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан). Злоумышленнику грозит от 2 до 5 лет тюрьмы.

Полиция устанавливает личность звонившего.

До этого мы сообщали, что одессит хотел отомстить родственнице бывшей девушки и поджег ее дом.

Он 2 месяца скрывался от полицейских, однако сейчас 32-летнего поджигателя нашли и задержали.

Инцидент случился в августе месяце. Ночью мужчина облил бензином лестницу в доме по улице Асташкина, 7 и поджег.

Камера наружного наблюдения зафиксировала момент поджога.

В беседе с правоохранителями задержанный признался, что был пьян, а бензин купил на автозаправке. Он поджог дом для того, чтобы отомстить родственнице бывшей возлюбленной, которая якобы приложила руку к их расставанию.

Напомним, что волна автоподжогов прокатилась по Одессе: "Огонь на весь двор", видео ЧП

Как сообщала Politeka, разрушительное ЧП всколыхнуло Одессу, известно о первых жертвах: кадры с места событий

Также Politeka писала, в торговом центре Одессы начался пожар,людей выводят на улицу: видео ЧП