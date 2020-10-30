Под Одессой эвакуировали жильцов многоквартирного дома
Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу регионального ГУНП
Так, в полицию поступило анонимное сообщение о заминировании двухэтажного дома в селе Фонтанка.
Телефонный террорист сообщил, что бомба заложена в подвальном помещении дома.
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На место происшествия выехали полицейские, взрывотехники, кинологи с собакой, работники других экстренных служб.
15 жильцов дома были выведены на улицу из квартир.
Правоохранители тщательно обследовали подвал и никаких взрывоопасных и подозрительных предметов обнаружено не было.
По факту ложного минирования открыто уголовное производство по ч.1 ст.259 УК Украины (заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан). Злоумышленнику грозит от 2 до 5 лет тюрьмы.
Полиция устанавливает личность звонившего.
До этого мы сообщали, что одессит хотел отомстить родственнице бывшей девушки и поджег ее дом.
Он 2 месяца скрывался от полицейских, однако сейчас 32-летнего поджигателя нашли и задержали.
Инцидент случился в августе месяце. Ночью мужчина облил бензином лестницу в доме по улице Асташкина, 7 и поджег.
Камера наружного наблюдения зафиксировала момент поджога.
В беседе с правоохранителями задержанный признался, что был пьян, а бензин купил на автозаправке. Он поджог дом для того, чтобы отомстить родственнице бывшей возлюбленной, которая якобы приложила руку к их расставанию.
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