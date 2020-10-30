В Одессе члены территориальных избиркомов саботируют местные выборы
Об это в ходе брифинга заявил начальник одесской полиции Олег Бех, пишут местные
Так, по его словам, процедура приема протоколов и бюллетеней тянется очень долго из-за массовых нарушений, который регистрируют в ТИКе.
Он отметил, что на данный момент все 1434 избирательных комиссии на территории региона закончили подсчет результатов голосования, но 68 из них еще до сих пор не сдали протоколы и бюллетени в теризбиркомы.
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В полиции также выразили обеспокоенность ситуацией, которая сложилась на Косовской, где уже пятые сутки члены участковых комиссий сдают протоколы и бюллетени.
«В Одессе фактически саботируется работа теризбиркомов, затягивается работа по приему документации участковых комиссий. По 13-15 часов люди толпятся в коридорах без соблюдения карантинных мер, что плохо влияет на их здоровье. Подчеркиваю, что мы не можем вмешиваться в деятельность комиссий, но по результатам принятых ими решений мы дадим правовую оценку», – заявил Олег Бех.
В тоже время одесский губернатор Максим Куцый заявил, что многие ситуации были очень курьезными – постоянные фейковые минирования, порча бюллетеней и ссоры между представителями разных политических партий.
Напомним, выборы в местные советы в Украине состоялись 25 октября. На них выбирали депутатов местных советов — поселковых, городских, районных и областных, а также председателей этих советов.
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