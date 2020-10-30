В Одесской области под колеса поезда попали пенсионеры

Происшествие с трагическими последствия случилось в пятницу, 30 октября, вблизи села Молодежного Овидиопольского района. О нем сообщается на сайте города Черноморск.

По словам свидетели случившегося, на железнодорожном переезде поезд сбил двух пожилых людей.

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При этом, женщина погибла от полученных травм на месте, а мужчина выжил. Его госпитализировали в больницу.

На месте работает полиция, которая выясняет все обстоятельства трагедии.

До этого мы сообщали, в Одесской области 16-летний мальчик лег под колеса поезда и погиб страшной смертью.

Это произошло вблизи станции Выгода в Беляевском районе.
Как стало известно, юноша имел проблемы со здоровьем и неоднократно высказывал намерения покончить с жизнью.

В трагический для него день, он сам лег на железнодорожные пути и при приближении поезда не отреагировал на сигнал машиниста. От полученных ран ребенок погиб на месте.

Также мы сообщали, в Одессе под колеса поезда попала молодая девушка.

Трагический инцидент на железной дороге возле Ленпоселка случился днем в понедельник.

По данным полиции, погибшей оказалась 23-летняя местная жительница, которая переходила через железнодорожные пути в неустановленном месте. Девушка была в наушниках и не услышала предупредительные сигналы, которые подавал машинист, и крики прохожих о приближении локомотива. Медиков и полицейских на место вызвали свидетели происшествия, однако спасти молодую одесситку не удалось.

Напомним, что в жилом доме под Одессой произошло ЧП, людей срочно вывели на улицу: кадры происходящего

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