В Одесской области под колеса поезда попали пенсионеры
Происшествие с трагическими последствия случилось в пятницу, 30 октября, вблизи села Молодежного Овидиопольского района. О нем сообщается на
По словам свидетели случившегося, на железнодорожном переезде поезд сбил двух пожилых людей.
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При этом, женщина погибла от полученных травм на месте, а мужчина выжил. Его госпитализировали в больницу.
На месте работает полиция, которая выясняет все обстоятельства трагедии.
До этого мы сообщали, в Одесской области 16-летний мальчик лег под колеса поезда и погиб страшной смертью.
Это произошло вблизи станции Выгода в Беляевском районе.
Как стало известно, юноша имел проблемы со здоровьем и неоднократно высказывал намерения покончить с жизнью.
В трагический для него день, он сам лег на железнодорожные пути и при приближении поезда не отреагировал на сигнал машиниста. От полученных ран ребенок погиб на месте.
Также мы сообщали, в Одессе под колеса поезда попала молодая девушка.
Трагический инцидент на железной дороге возле Ленпоселка случился днем в понедельник.
По данным полиции, погибшей оказалась 23-летняя местная жительница, которая переходила через железнодорожные пути в неустановленном месте. Девушка была в наушниках и не услышала предупредительные сигналы, которые подавал машинист, и крики прохожих о приближении локомотива. Медиков и полицейских на место вызвали свидетели происшествия, однако спасти молодую одесситку не удалось.
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