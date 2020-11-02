В Одессе объявили в розыск заключённого, который совершил побег

Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на информацию пресс-службы регионального ГУНП.

Сообщается, что Олег Кочетков, которому 38 лет, смог сбежать в 9 вечера 1 ноября из служебного автомобиля в переулке Семафорный.

Мужчина был осужден за кражу и теперь с целью установления его места нахождения в городе введен оперативный план «Сирена».

Приметы беглеца: рост 175 см, худощавого телосложения, темные жидкое короткие волосы.

Был одет: темно-синюю майку с бело-красной полосой на груди, черную куртку, темные брюки, при себе имел сумку с вещами.

Всех кто видел этого мужчину срочно звонить по номеру : (048) 779-40-61, (048) 779-49-61 или 102.

До этого мы сообщали, что в Одессе спецслужбы задержали участника террористической организации Исламское государство, которого объявили в международный розыск.

Силовики получили ориентировку, что в Украину нелегально прибыл гражданин одной из стран Центральной Азии, причастный к терроризму. Ранее он прошел подготовку в лагерях террористов на Ближнем Востоке.

Во время спецоперации сотрудники СБУ задержали иностранца в Одессе.

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