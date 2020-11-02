Женщина пыталась покончить с собой после рождения ребенка, она выпрыгнула из окна больницы и оставила предсмертную записку

Происшествие случилось 1 ноября в медучреждении города Бердянска Запорожской области. Об этом сообщили в Фейсбук-сообществе "Бердянское территориальное медицинское объединение", передает Politeka.net

32-летня женщина поступила в больницу еще 23 октября.

Ей сделали тест на COVID-19 и он оказался с положительный результатом, после чего роженицу определили в специализированное отделение для зараженных.

26 октября состоялось благополучное родоразрешение. Роженица и ребенок были в нормальном состоянии.

А 1 ноября около 10:00 женщина решилась на суицидальный поступок и выпрыгнула из окна второго этажа, написав предсмертную записку.

"Люди, я вас любила и что вы сделали за это? Все вы? Я любила жизнь, а вы меня извели! Я была чистой душой перед Богом!" - сообщила она.

К счастью, всё обошлось, и пациентка осталась жива, получив травмы, не угрожающие жизни. Ей была оказана необходимая помощь, и она находится под наблюдением врачей в том числе и психиатра, так как ранее состояла на учете в психоневрологическом диспансере.

Еще об одной попытке самоубийства, которая случилась на днях в Одессе мы сообщали ранее.

Жители многоэтажного дома, проживающие на улице Ильфа и Петрова почувствовали резки запах газа в подъезде. Они вызвали полицейских и рассказали, что их сосед намерен совершить суицид.

Войдя в помещении полицейские увидели мужчину, который едва дышал, а на кухне была включена газовая плита.

Правоохранители быстро отключили газ, а мужчину передали прибывшим медикам.

Напомним, что в Одессе мужчину ударило током на глазах у людей: момент попал на видео

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