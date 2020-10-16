В городе Белгород Днестровском произошло несчастье – сразу после вынужденных каникул повесился 14-летний школьник

Подробности рассказали в сюжете «Чрезвычайных новостей», передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Первый день после вынужденных недельных каникул в Белгород-Днестровской школе №5 омрачила трагедия. После обеда весь город облетела страшная новость - девятиклассника обнаружили повешенным. Мертвое тело, которое болталось в петле увидел младший брат, который вернулся из школы.

В тот роковой день Андрей, его мать и его младший брат собирались в школу. Мальчик оделся, но пожаловался на головную боль. Мать дала парню таблетку и попросила прийти позже, а сама вместе с младшим сыном пошла в школу, где работает завучем. Но старший сын на уроках не появился, на звонки матери не отвечал. 9-летний Богдан вернулся домой и увидел в петле старшего брата.

Местные жители подозревают, что мальчик мог стать жертвой групп и интернете, в которые заманивают детей и доводят их до суицида, ведь других версий пока нет.

Пользователи в соцсетях уже отреагировали на жуткую новость. Они высказывают свои мнения, однако многие не верят, что полицейские, как следуют разберуться в странном деле и найдут настоящих виновных.

«Причём здесь какие-то киты? Менты хотят быстро дело замять, спихнуть всё на интернет группы и искать никого не надо будет. В телефоне и компе никаких групп не обнаружили!!! Больше похоже, что в школе с кем-то конфликты были, может даже по голове дал кто-то раз голова с вечера болела. Мама тоже странная, у ребёнка голова со вчера болит, а она ему "выпей таблетку и иди в школу, догоняй". Менты не хотят ни в чём разбираться и кого-то наказывать!»,

«Ага, да да, полицейские найдут виновных, ну да, они спят и видят как по скорее выйдет законопроект 2695, а проблемы терпил им в одно место не тарахтели»,

«Я чего то тоже думаю, что это что то, наподобие "синего кита". Соболезнования родителям...»,

«Как страшно 😖😖😖🤦🤦🤦, благополучная семья , как сказали соседи , и такое горе , какой ещё подход нужен к современной молодёжи , чтобы знать чем они живут ?????? Это ужасно конечно», - высказываю мнения в сети.

Напомним, что на Одесчине спасенный от суицида школьник рассказал о травле учителя: "Говорил, что мозг, как у обезьяны"

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