В Одессе мужчина решил покончить с собой, взобравшись на электроопору

Кадрами инцидента поделились очевидцы в местных телеграм-каналах, передает Politeka.net, (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Неизвестный мужчина залез на опору линии электропередач возле торгового центра «Панорама» на площади Независимости и заявил, что хочет свести счеты с жизнью.

Прибывшие на место патрульные полицейские пытались его отговорить. Однако мужчина демонстративно взялся за кабель, его ударило током, и он упал на асфальт с высоты более 10 метров.

На видеозаписи, которую разместили в сети можно увидеть яркую вспышку электрического удара, который прошел через тело пострадавшего. Он получил разряд около 35 тысяч вольт и упал.

Свидетели происшествия рассказали, что после тяжелейшей травмы мужчина остался жив. Его забрала скорая помощь и увезла в реанимацию.

Еще об одной попытке самоубийства, которая случилась на днях в Одессе мы сообщали ранее.

Жители многоэтажного дома, проживающие на улице Ильфа и Петрова почувствовали резки запах газа в подъезде. Они вызвали полицейских и рассказали, что их сосед намерен совершить суицид.

Войдя в помещении полицейские увидели мужчину, который едва дышал, а на кухне была включена газовая плита.

Правоохранители быстро отключили газ, а мужчину передали прибывшим медикам.

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