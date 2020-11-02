Женщина готовила ужин и тут началось...

В одесском новострое на Таирово горела квартира на 25 этаже

Огненное ЧП произошло вечером на выходных в ЖК "Альтаир". Подробности сообщили в пресс-службе ГСЧС, а также очевидцы разместили кадры пожара в сети, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По информации спасателей, около 9 часов вечера возгорание началось в трехкомнатной квартире на последнем этаже новостоя по адресу Люстдорфская дорога. Пожарники эвакуировали из здания 6 человек, которые из-за сильного задымления оказались в западне.

Площадь площадь возгорания составила 100 кв. метров, огонь тушили около часа 43 спасателя и 13 пожарных машин.

В результате пожара в квартире полностью выгорела кухня и коридор. Остальные комнаты огонь повредил частично. К счастью, погибших и пострадавших нет.

Жительница дома Анастасия, в чьей квартире начался пожар, рассказала, что у нее загорелось масло на сковороде, а затем поднялся дым.

Все выбежали из комнаты, начали стучать соседям. Выбежав, люди сразу нажали пожарную кнопку, сигнализация сработала и спасла ситуацию.

Ранее мы сообщали, что полицейские разоблачили пожарника, который поджигал элитные автомобили в Одессе.

Согласно информации, сам мужчина их Днепропетровской области. За денежное вознаграждение он и его сообщники совершили серию поджогов на заказ.

В период с декабря 2019 по апрель 2020 они подожгли три элитных автомобиля в центре Одессы.

В прокуратуре отметили, что иномарки полностью уничтожены. Ущерб, причиненный их владельцам, превысил миллион гривен

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