Китайский вирус продолжает уносить жизни людей в Одесской области

Так, стало известно о смерти военнослужащего. Об этом сообщила пресс-служба Командования Медицинских сил ВСУ, передает Politeka.net.

Военный одной из частей в Одесской области заболел и лечил дома ОРВИ, однако ему стало хуже. Мужчину госпитализировали в инфекционную больницу Одессы и сделали анализ на китайский вирус. 18 октября ПЦР-тест оказался положительным.

22 октября состояния его здоровья ухудшилось, и пациент был переведен в отделение реанимации и интенсивной терапии.

Несмотря на все принятые меры, военный ВСУ не смог справиться с болезнью и 31 октября стало известно о смерти мужчины, который имел хронические сопутствующие заболевания.

По состоянию на утро 2 ноября, диагноз COVID-19 подтвердился у 331 жителя Одесской области.

Всего с с начала пандемии зарегистрировано 25325 зараженных.

Информации о летальных случаях за минувший день не предоставляется.

Выздороветь за сутки удалось 62 пациентам (3816 за все время).

Новые подозрения на вирус получили 331 человек.

Напомним, что одесситов огорошили новым заявлением о больницах: "Будут принимать только зараженных"

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