В Одессе произошло столкновение маршрутки и трамвая, движение общественного транспорта остановлено
Дорожно-транспортное происшествие случилось утром, 2 ноября на 4-й станции Большого Фонтана. Соответствующие кадры с места аварии разместили местные журналисты издания odessa.online.
В пресс-службе КП «Одессгорэлектротранс» уже прокомментировали ситуацию и сообщили, что водитель маршрутки №208 не предоставил приоритет в движении трамваю №17 и влетел в него.
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В обоих траснпортах находились пассажиры, однако, к счастью, в ДТП никто не пострадал. Из-за аварии заблокировано и остановлено движение трамвайных вагонов по маршруту №17.
Не так давно мы сообщали, что в Одессе новенький трамвай с пассажирами слетел с рельсов и разбился о столб.
Авария случилась рано утром в районе 6-й станции Большого Фонтана с трамваем, который курсирует по маршруту №17.
Вагон протаранил бетонную электроопору.
В результате ДТП пострадали два пассажира. Женщину и 10-летнюю девочку госпитализировали в больницу. О их состоянии пока ничего не известно.
Кроме того, движение трамваев по маршруту №17 было ограничено.
Также в этот день стало известно об еще одной аварии с трамваем №3, которая случилась на 7-й станции Люстдорфской дороги.
«Из-за попадания строительного мусора с грузовика на рельсы, вагон маршрута №3 двигающийся в направлении железнодорожного вокзала, сошел с рельсов», - рассказали в пресс-службе КП «Одесгорэлектротранс».
О пострадавших в этом случае ничего не говорится.
Напомним, что в Одессе маршрутка наехала на пешехода на "зебре: "отбросило на авто", фото
А еще Politeka писала, что масштабное ДТП сотрясло Одесщину, людей занесло в кювет, фото.
Также Politeka сообщала, что в Одессе трамвай с людьми сошел с рельсов: первые подробности и кадры ЧП