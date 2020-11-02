В Одессе произошло столкновение маршрутки и трамвая, движение общественного транспорта остановлено

Дорожно-транспортное происшествие случилось утром, 2 ноября на 4-й станции Большого Фонтана. Соответствующие кадры с места аварии разместили местные журналисты издания odessa.online.

В пресс-службе КП «Одессгорэлектротранс» уже прокомментировали ситуацию и сообщили, что водитель маршрутки №208 не предоставил приоритет в движении трамваю №17 и влетел в него.

В обоих траснпортах находились пассажиры, однако, к счастью, в ДТП никто не пострадал. Из-за аварии заблокировано и остановлено движение трамвайных вагонов по маршруту №17.

Не так давно мы сообщали, что в Одессе новенький трамвай с пассажирами слетел с рельсов и разбился о столб.

Авария случилась рано утром в районе 6-й станции Большого Фонтана с трамваем, который курсирует по маршруту №17.

Вагон протаранил бетонную электроопору.

В результате ДТП пострадали два пассажира. Женщину и 10-летнюю девочку госпитализировали в больницу. О их состоянии пока ничего не известно.

Кроме того, движение трамваев по маршруту №17 было ограничено.

Также в этот день стало известно об еще одной аварии с трамваем №3, которая случилась на 7-й станции Люстдорфской дороги.

«Из-за попадания строительного мусора с грузовика на рельсы, вагон маршрута №3 двигающийся в направлении железнодорожного вокзала, сошел с рельсов», - рассказали в пресс-службе КП «Одесгорэлектротранс».

О пострадавших в этом случае ничего не говорится.

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