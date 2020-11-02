После каникул не все одесские школьники вернулись за парты

Как стало известно, что из 124 школ учебный процесс возобновлен в 123. Исключение составила только школа №49. Такую информацию предоставила глава одесского департамента образования и науки Елена Буйневич.

По словам чиновницы, ночью выяснилось, что заболел китайским вирусом учитель, который до последнего ходил на работу.

Теперь школу №49 закрыли на дезинфекцию.

«Сегодня проводится санитарная обработка, завтра школа откроет свои двери для учеников», — рассказала она.

Елена Буйневич отметила, что все школы продолжают работать в том формате, в каком начали учебный год. Педагоги должны контролировать заболеваемость среди учеников.

«Если 20% учащихся в классе отсутствуют по болезни, имеется в виду грипп или ОРВИ, то такой класс закрывается. Если же обнаруживается в классе больной «ковидом», то класс автоматически переводится на удаленное обучение», — рассказала она.

Что касается детских садов, то тут, как уверяет Буйневич, закрыты только 3 группы.

По состоянию на утро 2 ноября, диагноз COVID-19 подтвердился у 331 жителя Одесской области.

Всего с с начала пандемии зарегистрировано 25325 зараженных.

Информации о летальных случаях за минувший день не предоставляется.

Выздороветь за сутки удалось 62 пациентам (3816 за все время).

Новые подозрения на вирус получили 331 человек.

Напомним, что одесситов огорошили новым заявлением о больницах: "Будут принимать только зараженных"

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