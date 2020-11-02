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В Одессе возле рынка «Привоз» забил фонтан из канализационных отходов

Соответствующее видео обнародовали очевидцы в местном паблике "ХО", передает Politeka.net (Чтобы просмотреть - доскролльте страницу до конца)

На кадрах видно, как из канализационного люка забил фонтан из грязи и нечистоты бурным потоком устремились на проезжую часть. Рядом находятся торговые ряды по продаже картофеля, капусты, лука и других овощей.

"Возле Привоза фонтаны", - рассказал автор короткого ролика.

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