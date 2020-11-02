В Одесской области микроавтобус попал в аварию с трагическими последствиями
Как сообщили в пресс-службе местной полиции, ДТП произошло на автомобильной трассеТ-1632, между селами Кубей и Городнее Болградского района, передает Politeka.net
По данным инспекторов, водитель микроавтобуса Mercedes не справился с управлением, в результате чего бус съехал на обочину и врезался в дерево.
От полученных травм на месте ДТП погиб 19-летний пассажир микроавтобуса. Водителя и второго пассажира госпитализировали с травмами в больницу.
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Все обстоятельства происшествия придеться установить следователям, которые работают на месте аварии.
До этого мы сообщали, что в Одессе произошло столкновение маршрутки и трамвая, движение общественного транспорта было остановлено.
Аваряи случилась утром на 4-й станции Большого Фонтана.
В пресс-службе КП «Одессгорэлектротранс» сообщили, что водитель маршрутки №208 не предоставил приоритет в движении трамваю №17 и влетел в него.
В обоих траснпортах находились пассажиры, однако, к счастью, в ДТП никто не пострадал. Из-за аварии заблокировано и остановлено движение трамвайных вагонов по маршруту №17.
Напомним, что в Одессе маршрутка наехала на пешехода на "зебре: "отбросило на авто", фото
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