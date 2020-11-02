В Одесской области микроавтобус попал в аварию с трагическими последствиями

Как сообщили в пресс-службе местной полиции, ДТП произошло на автомобильной трассеТ-1632, между селами Кубей и Городнее Болградского района, передает Politeka.net

По данным инспекторов, водитель микроавтобуса Mercedes не справился с управлением, в результате чего бус съехал на обочину и врезался в дерево.

От полученных травм на месте ДТП погиб 19-летний пассажир микроавтобуса. Водителя и второго пассажира госпитализировали с травмами в больницу.

Все обстоятельства происшествия придеться установить следователям, которые работают на месте аварии.

До этого мы сообщали, что в Одессе произошло столкновение маршрутки и трамвая, движение общественного транспорта было остановлено.

Аваряи случилась утром на 4-й станции Большого Фонтана.

В пресс-службе КП «Одессгорэлектротранс» сообщили, что водитель маршрутки №208 не предоставил приоритет в движении трамваю №17 и влетел в него.

В обоих траснпортах находились пассажиры, однако, к счастью, в ДТП никто не пострадал. Из-за аварии заблокировано и остановлено движение трамвайных вагонов по маршруту №17.

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