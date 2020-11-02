Что нужно знать простым пассажирам

Компания "Укразализныця" предупредила своих пассажиров о новых карантинных изменениях и запретах в Одесской области

Об этом сообщила пресс-служба предприятия, передает Politeka.net.

Так, со 2 ноября "Укрзализныця" временно прекращает посадку пассажиров на двух станциях в Одесской области.

Речь идет о станциях Сарата и Кулевча на территории Белгород-Днестровского района Одесской области. При этом, как отметили в предприятии, высадка пассажиров будет производиться в обычном режиме.

Соответственно, не будет посадки на пассажирские поезд "Измаил - Одесса - Киев" на станциях Сарата и Кулевча.

Кроме того, стало известно об изменении маршрута ряда поездов. В частности, те пассажирские поезда, которые следуют обычно в Ужгород, "сокращаются" до Чопа, Батёво или до Мукачево.

Пассажирский поезд №107/108 сообщением "Одесса - Ужгород" будет следовать до станции Чоп-Пассажирский.

По состоянию на утро 2 ноября, диагноз COVID-19 подтвердился у 331 жителя Одесской области.

Всего с с начала пандемии зарегистрировано 25325 зараженных.

Информации о летальных случаях за минувший день не предоставляется.

Выздороветь за сутки удалось 62 пациентам (3816 за все время).

Новые подозрения на вирус получили 331 человек.

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