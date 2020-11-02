За похищения детям грозит от 3 до 5 лет тюрьмы

В Одесской области всё чаще фигурантами преступлений становятся несовершеннолетние

Так, стало известно, что в городе Подольске двое подростков угнали чужой автомобиль. Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на информацию, которую обнародовали в местной полиции.

К правоохранителям за помощью обратилась местная жительница и рассказала, что ночью неизвестные люди похитили ее автомобиль, который был припаркован возле частного дома.

Копы оперативно отправились на поиски и обнаружили транспортное средство без внешних механических повреждений на другом конце города.

Позже выяснилось, что к похищению причастны двое подростков, которые, ко всему прочему, являются соседями заявительницы.

Одному из них всего тринадцать лет, второму — семнадцать. В беседе в полицией несовершеннолетние признались, что хотели покататься.

«Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 289 Уголовного кодекса Украины. Назначена экспертиза транспортного средства, также проводятся допросы фигурантов для установления роли каждого из них в совершении данного уголовного преступления», - сообщили в полиции.

Незаконное завладение транспортным средством подросткам грозит лишение свободы от 3 до 5 лет.

Ранее мы писали о похожем случае в Одессе.

Подросток, которому всего 12 лет, угнал автомобиль Nissan, припаркованный в одном из дворов на улице Святослава Рихтера, чтобы покататься.

29-летний владелец авто объяснил копам, что оставил ключи в машине и забыл ее закрыть.

Транспортное средство нашли в пяти кварталах от места угона. Покатавшись, подросток припарковал машину за гаражами и уснул в ней.

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