В Одесской области произошло пьяное ДТП с погибшими

Жуткая авария случилась рано утром в городе Измаиле, передает Politeka.net, со ссылкой на информацию пресс-службы областного ГУНП.

Автомобиль Citroen под управлением 30-летнего водителя на большой скорости врезался в дерево. В салоне автомобиля находились 5 человек. Двое его пассажиров – 19-летний и 30-летний мужчины – погибли мгновенно.

25-летнюю женщину и 34-летнего мужчину, которые тоже были в машине, с травмами госпитализировали.

Примечательно, что сам водитель, который оказался нетрезвым, отделался легкими царапинами. В его крови обнаружили 0,9 промилле алкоголя.

В сети также показали момент смертельного ДТП, которое зафиксировали камеры наблюдения, установленные на площади Мира.

На записи видно, как автомобиль Citroёn Picasso на большой скорости не вписался в перекресток с круговым движением, вылетел на встречку и врезался в дерево на противоположной стороне дороги.

Также на записи видно, что авария случилась на глазах у сотрудников патрульной полиции, которые находились буквально в десятке метров от фатального места и сразу поспешили на помощь.

Виновнику аварии может грозить от 5 до 10 лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что в Одесской области микроавтобус попал в аварию с трагическими последствиями.

ДТП случилось на автомобильной трассеТ-1632, между селами Кубей и Городнее Болградского района. Водитель микроавтобуса Mercedes не справился с управлением, в результате чего бус съехал на обочину и врезался в дерево.

От полученных травм на месте ДТП погиб 19-летний пассажир микроавтобуса. Водителя и второго пассажира госпитализировали с травмами в больницу.

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