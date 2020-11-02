В Одесской области произошло пьяное ДТП с погибшими
Жуткая авария случилась рано утром в городе Измаиле, передает Politeka.net, со ссылкой на информацию пресс-службы областного ГУНП.
Автомобиль Citroen под управлением 30-летнего водителя на большой скорости врезался в дерево. В салоне автомобиля находились 5 человек. Двое его пассажиров – 19-летний и 30-летний мужчины – погибли мгновенно.
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25-летнюю женщину и 34-летнего мужчину, которые тоже были в машине, с травмами госпитализировали.
Примечательно, что сам водитель, который оказался нетрезвым, отделался легкими царапинами. В его крови обнаружили 0,9 промилле алкоголя.
В сети также показали момент смертельного ДТП, которое зафиксировали камеры наблюдения, установленные на площади Мира.
На записи видно, как автомобиль Citroёn Picasso на большой скорости не вписался в перекресток с круговым движением, вылетел на встречку и врезался в дерево на противоположной стороне дороги.
Также на записи видно, что авария случилась на глазах у сотрудников патрульной полиции, которые находились буквально в десятке метров от фатального места и сразу поспешили на помощь.
Виновнику аварии может грозить от 5 до 10 лет лишения свободы.
Ранее мы писали, что в Одесской области микроавтобус попал в аварию с трагическими последствиями.
ДТП случилось на автомобильной трассеТ-1632, между селами Кубей и Городнее Болградского района. Водитель микроавтобуса Mercedes не справился с управлением, в результате чего бус съехал на обочину и врезался в дерево.
От полученных травм на месте ДТП погиб 19-летний пассажир микроавтобуса. Водителя и второго пассажира госпитализировали с травмами в больницу.
Напомним, что в Одессе маршрутка наехала на пешехода на "зебре: "отбросило на авто", фото
А еще Politeka писала, что масштабное ДТП сотрясло Одесщину, людей занесло в кювет, фото.
Также Politeka сообщала, что трагическое ДТП произошло с микроавтобусом на Одесчине, есть жертвы: "слетел с трассы и врезался в ..."