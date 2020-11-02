В Одессе мужчина похитил чужой автомобиль и угодил на нем в ДТП

Подробности рассказали в пресс-службе патрульной полиции, передает Politeka.net.

К правоохранителя обратился одессит и рассказал, что неизвестный под угрозой применения физической силы угнал его автомобиль марки BMW. Произошло это на углу Греческой и Ришельевской.

Копы получили ориентировку и заметили похищенный автомобиль на Пантелеймоновской улице. Машина двигалась на большой скорости в сторону ж/д вокзала.

Далее, патрульные потребовали угонщика остановится, но тот не отреагирвал и продолжил движение. Однако далеко уехать он не успел. Уже возле дома №30 на Среднефонтаской BMW столкнулся с маршруткой, в результате чего пострадала женщина-пассажир и сам водитель BMW. Пострадавших отвезли в больницу.

За рулем угнанной иномарки оказался 35-летний мужчина. Его личность в полиции уже установили.

До этого мы сообщали, что в городе Подольске двое подростков угнали чужой автомобиль.

К правоохранителям за помощью обратилась местная жительница и рассказала, что ночью неизвестные люди похитили ее автомобиль, который был припаркован возле частного дома.

Копы оперативно отправились на поиски и обнаружили транспортное средство без внешних механических повреждений на другом конце города.

Позже выяснилось, что к похищению причастны двое подростков, которые, ко всему прочему, являются соседями заявительницы.

Одному из них всего тринадцать лет, второму — семнадцать. В беседе в полицией несовершеннолетние признались, что хотели покататься.

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