В Одессе мужчина похитил чужой автомобиль и угодил на нем в ДТП
Подробности рассказали в пресс-службе патрульной полиции, передает Politeka.net.
К правоохранителя обратился одессит и рассказал, что неизвестный под угрозой применения физической силы угнал его автомобиль марки BMW. Произошло это на углу Греческой и Ришельевской.
Копы получили ориентировку и заметили похищенный автомобиль на Пантелеймоновской улице. Машина двигалась на большой скорости в сторону ж/д вокзала.
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Далее, патрульные потребовали угонщика остановится, но тот не отреагирвал и продолжил движение. Однако далеко уехать он не успел. Уже возле дома №30 на Среднефонтаской BMW столкнулся с маршруткой, в результате чего пострадала женщина-пассажир и сам водитель BMW. Пострадавших отвезли в больницу.
За рулем угнанной иномарки оказался 35-летний мужчина. Его личность в полиции уже установили.
До этого мы сообщали, что в городе Подольске двое подростков угнали чужой автомобиль.
К правоохранителям за помощью обратилась местная жительница и рассказала, что ночью неизвестные люди похитили ее автомобиль, который был припаркован возле частного дома.
Копы оперативно отправились на поиски и обнаружили транспортное средство без внешних механических повреждений на другом конце города.
Позже выяснилось, что к похищению причастны двое подростков, которые, ко всему прочему, являются соседями заявительницы.
Одному из них всего тринадцать лет, второму — семнадцать. В беседе в полицией несовершеннолетние признались, что хотели покататься.
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