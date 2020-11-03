В Одесской области проходят рейды по соблюдению карантинного режима
Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу регионального ГУНП.
Как отметили в ведомстве, в состав специальной рейдовой группы входят полицейские и представители органов власти. Они проверяют, как в торговых учреждениях и заведениях общественного питания придерживаются карантинных требований.
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Только за минувшие сутки было проведено около 40 рейдов по кафе, ресторанам и магазинам, в результате чего проверка показала, что каждое второе заведение не соблюдает карантинные нормы.
На нарушителей составили 17 протоколов. Теперь им грозит штраф от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц — от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.
Полицейские предупредили, что контроль за соблюдением противоэпидемических ограничений будет проводиться постоянно, пока не минует угроза эпидемии.
Ранее мы сообщали, что в Одессе готовятся развернуть дополнительные места для заболевших китайским вирусом.
Как сообщила глава департамента здравоохранения горсовета Елена Якименко в Одессе разворачивают еще 150 койко-мест для приема больных.
Чиновница отметила, на сегодняшний день, Минздравом под нужды больных обозначены 30% всего коечного фонда. В Одессе уже функционируют 706 коек, а необходимы еще 110 для выполнения норматива. В департаменте решили взять с запасом и открыть 150 коек в ГКБ№5 – для этого потребуется более 7 миллионов гривен.
«В случае негативного прогноза мы рассматриваем возможность оснащения койками детского отделения ГКБ №5 на Лидерсовском бульваре и детского лагеря «Виктория», однако в обоих случаях потребуется как медицинское оборудование, так и персонал, которого пока нет», — рассказала Якименко.
Напомним, что одесситов будут массово проверять на иммунитет: что задумали в МОЗ.
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