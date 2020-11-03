В Одесской области массового закрываются магазины и развлекательные заведения

В частности популярный торговый центре "Ривьера", который находится в селе Фонтанка в Лиманском районе Одесской области объявил таком о закрытии, пишут местные СМИ.

Всё дело в том, что со 2 ноября вступило в силу новое карантинное зонирование, согласно которому Ливанский район оказался в «красной» зоне, поэтому здесь ужесточили карантинные требования.

Стоит обратить внимание, что всего 4 км находится другой ТЦ, который уже считается одесским и работает в обычном режиме.

Как сообщил администратор торгового центра, закрылись фуд-корты, кинотеатр, боулинг, детский развлекательный центр, а также ряд магазинов одежды. Остальные магазины начнут работать в режиме усиленных карантинных мер - строгое соблюдение масочного режима, ограничение по количеству людей в помещении, контроль температуры у сотрудников и дезинфекция.

До это мы сообщали, что на Одесчине проходят рейды по соблюдению карантинного режима.

В состав специальной рейдовой группы входят полицейские и представители органов власти. Они проверяют, как в торговых учреждениях и заведениях общественного питания придерживаются карантинных требований.

Только за минувшие сутки было проведено около 40 рейдов по кафе, ресторанам и магазинам, в результате чего проверка показала, что каждое второе заведение не соблюдает карантинные нормы.

На нарушителей составили 17 протоколов. Теперь им грозит штраф.

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