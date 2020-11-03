В одесской многоэтажке на Черемушках случился смертельный пожар
Об этом передает Politeka.net со ссылкой на информацию местных спасателей.
Так, во вторник, 3 октября, на улице Варненская загорелась двухкомнатная квартира в пятиэтажном жилом доме.
О пожаре стало известно рано утром. Встревоженный жильцы дома позвонили в Службу спасения «101» и уже в 05:56 прибывшие пожарники ликвидировали возгорание в квартире.
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После этого было найдено тело 69-летнего хозяина жилища без признаков жизни.
В тушении пожара было задействовано 23 спасателя и шесть единиц пожарной техники.
До этого мы сообщали о пожаре на 25 этаже
в ЖК "Альтаир".
По информации спасателей, около 9 часов вечера возгорание началось в трехкомнатной квартире на последнем этаже новостоя по адресу Люстдорфская дорога. Пожарники эвакуировали из здания 6 человек, которые из-за сильного задымления оказались в западне.
Площадь площадь возгорания составила 100 кв. метров, огонь тушили около часа 43 спасателя и 13 пожарных машин.
Жительница дома Анастасия, в чьей квартире начался пожар, рассказала, что у нее загорелось масло на сковороде, а затем поднялся дым.
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