В одесской многоэтажке на Черемушках случился смертельный пожар

Об этом передает Politeka.net со ссылкой на информацию местных спасателей.

Так, во вторник, 3 октября, на улице Варненская загорелась двухкомнатная квартира в пятиэтажном жилом доме.

О пожаре стало известно рано утром. Встревоженный жильцы дома позвонили в Службу спасения «101» и уже в 05:56 прибывшие пожарники ликвидировали возгорание в квартире.

После этого было найдено тело 69-летнего хозяина жилища без признаков жизни.

В тушении пожара было задействовано 23 спасателя и шесть единиц пожарной техники.

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в ЖК "Альтаир".

По информации спасателей, около 9 часов вечера возгорание началось в трехкомнатной квартире на последнем этаже новостоя по адресу Люстдорфская дорога. Пожарники эвакуировали из здания 6 человек, которые из-за сильного задымления оказались в западне.

Площадь площадь возгорания составила 100 кв. метров, огонь тушили около часа 43 спасателя и 13 пожарных машин.

Жительница дома Анастасия, в чьей квартире начался пожар, рассказала, что у нее загорелось масло на сковороде, а затем поднялся дым.

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