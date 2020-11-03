После осенних каникул ученики Одессы и большинства районов области отправились на учебу

Многие родители вздохнули с облегчением, наконец-то их дети будут получать качественное образование в стенах школы, ведь как известно, дистанционка значительно понизила показали учеников, пишет Politeka.net

Однако после того, как школьники вернулись за парты, у многих родителей возникли новые тревоги: в школах нет отопления, дети стали болеть и заражать других. В результате возобновление учебного процесса вызвало жаркую дискуссию в соцсетях. Многие родители опасаются вести свои чад в школу, особенно те, кто переболел китайским вирусом и боится повторного заражения.

«У меня знакомый учитель именно в школе заболел и чуть не помер. Кому нужны эти школы, когда люди мрут вокруг. И лечение дорогущее. Дети не будут там все в масках ходить и болеть можно и без температуры и быть носителем. А потом домой принести родителям эту заразу. Я бы не пускала своего ребенка в школу, когда стоит жизнь на кону!!!», - написала возмущенная одесситка.

«Тогда когда можно было работать и учится мы сидели 3 месяца дома, а теперь когда реальная угроза, больницы забиты ложить не куда, у нас оранжевая зона говорят !!!! И все работают тусуются, с каждым днем в моем кругу общения все больше и больше заболеваний!!! Это не новости но телеку, это уже результат очевиден!!! Где теперь этот карантин !!???», - отметила другая.

«Я с мужем и сыном переболели короной. Я чуть на тот свет не ушла так плохо было. Сын тоже переболел якобы в лёгкой форме. Но после болезни иммунитет упал один день походит в школу две болеет. И это 10 класс», - рассказал еще одна женщина.

«Очень зря открыли школы. Сейчас мало того, что коронавирус, так ещё и в такую погоду дети просто начнут болеть. А все закрыто. Специалисты принимают по записи. В больницах дети лежат без родителей. Это нормально???Бред. Кафе после 22 закрыты, а школы с классами по 35 человек можно??», - поделилась опасениями жительница по имени Елена.

«Родители, не пускайте детей в школу! Это же ваши дети! Неужели вы готовы пожертвовать их здоровьем Ради чего?!», - призывает одесситка Ирина Мисинкевич.

«Конечно будут болеть!!! Если отопления не включают»,- отметила еще одна пользовательница сети.

Напомним, что в Одессе не все школы заработали после каникул, сделано заявление: "учителя должны..."

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