В центре Одессы неизвестный мужчина залез на крышу дома, ходил по ней, а после сорвался вниз
Соответствующее видео разместили очевидцы в сети, передает Politeka.net (чтобы просмотреть – доскролльте страницу до конца)
Инцидент случился во вторник, 3 ноября на пересечении улиц Ришельевская и Базарная.
Мужчина, по всей видимости в неадекватном состоянии забрался на крышу дома и начал вести себя очень странно. Он ходил по самому краю крыши, пел и танцевал, а также дергал за провода.
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Прохожие просили его спуститься и даже предлагали деньги, однако неадекват не послушал и в итоге сорвался с крыши на землю.
На место выехали полицейские, которые сообщили о смерти мужчины.
Очевидцы предположили, что он находился под действием наркотиков.
До этого мы сообщали, что в одесской многоэтажке на Черемушках случился смертельный пожар.
Так, во вторник, 3 октября, на улице Варненская загорелась двухкомнатная квартира в пятиэтажном жилом доме.
О пожаре стало известно рано утром. Встревоженный жильцы дома позвонили в Службу спасения «101» и уже в 05:56 прибывшие пожарники ликвидировали возгорание в квартире.
После этого было найдено тело 69-летнего хозяина жилища без признаков жизни.
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