В центре Одессы неизвестный мужчина залез на крышу дома, ходил по ней, а после сорвался вниз

Соответствующее видео разместили очевидцы в сети, передает Politeka.net (чтобы просмотреть – доскролльте страницу до конца)

Инцидент случился во вторник, 3 ноября на пересечении улиц Ришельевская и Базарная.

Мужчина, по всей видимости в неадекватном состоянии забрался на крышу дома и начал вести себя очень странно. Он ходил по самому краю крыши, пел и танцевал, а также дергал за провода.

Прохожие просили его спуститься и даже предлагали деньги, однако неадекват не послушал и в итоге сорвался с крыши на землю.

На место выехали полицейские, которые сообщили о смерти мужчины.

Очевидцы предположили, что он находился под действием наркотиков.

До этого мы сообщали, что в одесской многоэтажке на Черемушках случился смертельный пожар.

Так, во вторник, 3 октября, на улице Варненская загорелась двухкомнатная квартира в пятиэтажном жилом доме.

О пожаре стало известно рано утром. Встревоженный жильцы дома позвонили в Службу спасения «101» и уже в 05:56 прибывшие пожарники ликвидировали возгорание в квартире.

После этого было найдено тело 69-летнего хозяина жилища без признаков жизни.

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