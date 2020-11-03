Спецслужбы задержали преступную группировку из одесситов, которая торговала людьми

Как сообщили в пресс-службе полиции, с 2015 года эта группа, состоящая из жителей Одесской области и Крыма, вербовала украинцев и переправляла их в Турцию, где передавала местным сообщникам, передает Politeka.net

«За каждый рейс обещали по 3 тыс.долларов. А за отправку на такую работу с граждан Украины брали по 500 – 1000 долларов. Всего в схему втянули около 200 украинцев, для которых это была дорога в один конец», - рассказали в полиции.

В ходе спецоперации также украинские пограничники задержали в Черном море яхту с мигрантами.

Отмечается, что вместе с украинскими силовиками это дело расследовали Европол, правоохранительные органы Греции и Италии.

Теперь задержанным участникам группировки грозит до 15 лет лишения свободы каждому.

До этого мы сообщали, под Одессой банда похитила дальнобойщика и подожгла грузовик, чтобы скрыть следы преступления.

Преступление было совершено еще в конце лета, однако разыскать и задержать одного из злоумышленников правоохранители сумели только сейчас. Им оказался 45-летний одессит, мужчина уже помещен под стражу по решению суда. Поиски его сообщника продолжаются.

В конце августа недалеко от Одессы неизвестные, угрожая насилием, завладели фурой дальнобойщика, который перевозил турецкий текстиль, а самого иностранца вывезли в Кировоградскую область и ночью отпустили. Мужчина добрался до ближайшей автозаправки и сообщил о случившемся в полицию.

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Как сообщала Politeka, полиция устроила массовую облаву на жителей Одессы: за что штрафуют.

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