Эпидемия китайской инфекции продолжает наступать на Одесский регион, показатели по заболеваемости только увеличиваются

Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на данные мониторинга СНБО.

По состоянию на 3 ноября, на Одесчине зафиксировано 460 новых случая заражения. При этом с начала пандемии заболели уже 25785 жителей региона.

За минувшие сутки с болезнью не справились 11 пациентов и скончались. Общее число летальных исходов составляет 390.

Вылечить удалось 4387 человек (571 за сутки), болеют на данный момент 21579 и у 27565 подозревают китайский вирус.

До это мы сообщали, что на Одесчине проходят рейды по соблюдению карантинного режима.

В состав специальной рейдовой группы входят полицейские и представители органов власти. Они проверяют, как в торговых учреждениях и заведениях общественного питания придерживаются карантинных требований.

Только за минувшие сутки было проведено около 40 рейдов по кафе, ресторанам и магазинам, в результате чего проверка показала, что каждое второе заведение не соблюдает карантинные нормы.

На нарушителей составили 17 протоколов. Теперь им грозит штраф.

Напомним, что в Одессе военный две недели боролся с китайской заразой, медики сделали всё возможное: детали трагедии

Как писала Politeka, новое ужесточение карантина добралось до Одесчины: "Красных зон стало больше"

Также Politeka писала, в Одессе не все школы заработали после каникул, сделано заявление: "учителя должны..."