В сети показали, в каких жутких условиях приходится жить работникам одесского филиала «Укрзализныци»
Как пишет информационный портал «
Тогда речь шла о временном жилье и людям пообещали, что через 2-3 года построится для них дом и сотрудников переселят в новое жилье. Однако прошло почти 30 лет, а железнодорожники продолжают жить в этих вагонах и уже не верят в обещанную жилплощадь.
Ивлеева из "Орла и решки" в дерзком наряде с бюстом напоказ заставила фанатов потерять дар речи: "Ух опасность"
Разведенная Асмус задала жару в постели в стильном белье с кружевами: "Сколько заплатили?"
"Невеста" Харламова Яна Кошкина поразила размерами прелестей в распахнутой рубашке: "Перебор..."
Трагедия на Крещатике: фото и что известно о водителе, который лишил людей жизни
Вагонный городок расположен в 15 км от Одессы, возле станции "Усатово". Чтобы до него добраться жителям необходимо обойти железнодорожные пути и промышленные здания. Вагончики выстроены двумя рядами возле деревьев.
Многие сотрудники не выдержали невыносимых условий, кто-то покинул это место, а некоторым даже посчастливилось получить квартиру.
На данный момент тут осталось 7 семей, по две на один вагон. С каждой стороны есть свой отдельный вход с деревянной лестницей и пристройкой. В среднем получается, как площадь однокомнатной квартиры — небольшой коридор, кухня, душевая и одна-две комнаты.
Проводка у всех старая, еще советских времен, и частично не работает. Несколько лет назад в одном из вагонов случилось замыкание и вспыхнул пожар. Чудом никто не пострадал, однако хозяйка осталась с одним чемоданом — это все, что ей удалось спасти.
Сотрудники пожаловались, что жить в таких условиях — тяжело, вагоны старые и все в коррозии.
«Неохота уже тут что-то делать. Покупаешь новые обои, а через время вода затекает за стену, так как вагоны ржавые, и все гниет. Купили мебель, а она рассохлась, так как летом жара невероятная. Поэтому уже никто не хочет сюда ничего вкладывать, — посетовал мужчина по имени Олег.
По его словам, чиновники приходят, что-то записывают у себя в бумагах и обнадеживают, что скоро все изменится. Но в итоге ничего не происходит.
«Приходят, обещают и уходят. И так до бесконечности. Понять только не можем — зачем нас дурят? Неужели нельзя сказать — люди, вы ничего не получите. Мы бы уже думали, что нам с этим делать. А так — каждый год нас обнадеживают, — рассказал он.
Напомним, что в центре Одессы мужчина сорвался с крыши, съехалась полиция: видео трагедии
Как сообщала Politeka, разрушительное ЧП всколыхнуло Одессу, известно о первых жертвах: кадры с места событий
Также Politeka писала, в торговом центре Одессы начался пожар,людей выводят на улицу: видео ЧП