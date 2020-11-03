В сети показали, в каких жутких условиях приходится жить работникам одесского филиала «Укрзализныци»

Как пишет информационный портал « УСИ », еще в начале 90 – х годов предприятие «Укрзалізниця» выделило некоторым семьям железнодорожников вагончики для проживания.

Тогда речь шла о временном жилье и людям пообещали, что через 2-3 года построится для них дом и сотрудников переселят в новое жилье. Однако прошло почти 30 лет, а железнодорожники продолжают жить в этих вагонах и уже не верят в обещанную жилплощадь.

Вагонный городок расположен в 15 км от Одессы, возле станции "Усатово". Чтобы до него добраться жителям необходимо обойти железнодорожные пути и промышленные здания. Вагончики выстроены двумя рядами возле деревьев.

Многие сотрудники не выдержали невыносимых условий, кто-то покинул это место, а некоторым даже посчастливилось получить квартиру.

На данный момент тут осталось 7 семей, по две на один вагон. С каждой стороны есть свой отдельный вход с деревянной лестницей и пристройкой. В среднем получается, как площадь однокомнатной квартиры — небольшой коридор, кухня, душевая и одна-две комнаты.

Проводка у всех старая, еще советских времен, и частично не работает. Несколько лет назад в одном из вагонов случилось замыкание и вспыхнул пожар. Чудом никто не пострадал, однако хозяйка осталась с одним чемоданом — это все, что ей удалось спасти.

Сотрудники пожаловались, что жить в таких условиях — тяжело, вагоны старые и все в коррозии.

«Неохота уже тут что-то делать. Покупаешь новые обои, а через время вода затекает за стену, так как вагоны ржавые, и все гниет. Купили мебель, а она рассохлась, так как летом жара невероятная. Поэтому уже никто не хочет сюда ничего вкладывать, — посетовал мужчина по имени Олег.

По его словам, чиновники приходят, что-то записывают у себя в бумагах и обнадеживают, что скоро все изменится. Но в итоге ничего не происходит.

«Приходят, обещают и уходят. И так до бесконечности. Понять только не можем — зачем нас дурят? Неужели нельзя сказать — люди, вы ничего не получите. Мы бы уже думали, что нам с этим делать. А так — каждый год нас обнадеживают, — рассказал он.

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