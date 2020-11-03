В Одесской области пьяный мужчина пырнул ножом в живот прохожего

Происшествие случилось на днях в городе Измаиле. Подробности рассказали в местной полиции, передает Politeka.net

По версии правоохранителей, двое мужчин столкнулись возле магазина и повздорили между собой. После словесной перепалки 41-летний местные житель выхватил нож и ударил ним оппонента в живот.

Потерпевший, которому 49 лет, получил тяжелое ранение желудочно-кишечного тракта. Его госпитализировали в больницу и провели срочную операции. О состоянии его не сообщается.

Тем временем копы отправились на поиски злоумышленника и через несколько часов задержали его. Мужчина признался в содеянном, но причины конфликта с пострадавшим не вспомнил, так как в тот момент был в состоянии алкогольного опьянения.

Ему уже объявили подозрение в «умышленном нанесении тяжких телесных повреждение» и поместили под круглосуточный домашний арест.

За содеянное мужчине грозит до восьми лет тюрьмы.

Ранее мы сообщали, что в Одессе мужчина получил удар ножом за выгул собаки без намордника.

Одессит заметил, как двое мужчин выгуливают собаку, у которой не было намордника. Он подошел к ним и сделал замечание, завязалась словесная перепалка, в результате которой он выхватил нож и подрезал им собачника.

Напомним, что одесситов огорошили новым заявлением о больницах: "Будут принимать только зараженных"

Как писала Politeka, в Одессе ушел из жизни молодой учитель, из-за которого закрыли школу: "Ходил на работу до последнего"

Также Politeka писала, вирус ударил по Одесчине с невиданной силой, число жертв зашкаливает: данные антирекорда