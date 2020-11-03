В среду, 4 ноября в одном из районов Одессы на целый день отключат воду

Об этом жителей Суворовского района предупредила пресс-служба филиала «Инфоксводоканал», передает Politeka.net.

Согласно сообщению, отключение будет связано с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ по замене задвижек диаметром 200 и 300 мм.

Так, с 09:00 будет прекращена подача воды в дома горожан, проживающих по следующим адресам:

- Крымская, 72, 72а, 74, 80, 82, 84, Крымская 80а (ООШ №15), Генерала Бочарова, 23, 27, 29, 31, 35, 41, 43, 45, 47, 49, 55, Академика Заболотного, 28, 30-52, 38а (лицей №24), 46 (Дет.сад №287), Семена Палия, 98, 100, 108, 118, Керченская, 188.

Вернуть подачу воду в квартиры одесситов обещают в 24.00.

Не так давно мы писали о том, что синоптики сообщили, каких погодных сюрпризов ждать в первую неделю ноября.

С первых дней ноябрь показал, что в Одессу пришла поздняя осень с дождями, прохладной и сырой погодой, и нависшими над городом облаками. Однако несмотря на сезон дождей, антициклон, который надвигается на регион с севера обеспечит в городе сухую погоду. Преобладать будет умеренный ветер, преимущественно с севера.

В начале недели начнется потепление, но ближе к выходным Одессу снова ожидают похолодания.

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