Одесситам разрешили менять отчества, после достижения 14 летнего возраста

Соотствующий законопроет приняла Верховная Рада во вторник, 3 ноября, передает Politeka.net.

За него проголосовали 259 народных депутатов. Теперь одесситы, как и все жители Украины, смогут на менять не только имя и фамилию, но еще и отчество. Закон это позволяет. Однако делать это разрешается с 16-летнего возраста.

Для детей, которые надумали поменять отчество в 14 лет есть ряд условий:

они должны получить одобрение от родителей;

ребенок получил согласие одного из родителей, если второй умер / пропал без вести / признан не дееспособным / лишен родительских прав;

по решению органа опеки и попечительства, если один родитель поддерживает ребенка, а второй выступает против;

Для того, чтобы поменять отчество необходимо обратиться в Центр предоставления административных услуг.

До это мы сообщали, что на Одесчине проходят рейды по соблюдению карантинного режима.

В состав специальной рейдовой группы входят полицейские и представители органов власти. Они проверяют, как в торговых учреждениях и заведениях общественного питания придерживаются карантинных требований.

Только за минувшие сутки было проведено около 40 рейдов по кафе, ресторанам и магазинам, в результате чего проверка показала, что каждое второе заведение не соблюдает карантинные нормы.

На нарушителей составили 17 протоколов. Теперь им грозит штраф.

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