Одесситам разрешили менять отчества, после достижения 14 летнего возраста
Соотствующий законопроет приняла Верховная Рада во вторник, 3 ноября, передает Politeka.net.
За него проголосовали 259 народных депутатов. Теперь одесситы, как и все жители Украины, смогут на менять не только имя и фамилию, но еще и отчество. Закон это позволяет. Однако делать это разрешается с 16-летнего возраста.
Для детей, которые надумали поменять отчество в 14 лет есть ряд условий:
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- они должны получить одобрение от родителей;
- ребенок получил согласие одного из родителей, если второй умер / пропал без вести / признан не дееспособным / лишен родительских прав;
- по решению органа опеки и попечительства, если один родитель поддерживает ребенка, а второй выступает против;
Для того, чтобы поменять отчество необходимо обратиться в Центр предоставления административных услуг.
До это мы сообщали, что на Одесчине проходят рейды по соблюдению карантинного режима.
В состав специальной рейдовой группы входят полицейские и представители органов власти. Они проверяют, как в торговых учреждениях и заведениях общественного питания придерживаются карантинных требований.
Только за минувшие сутки было проведено около 40 рейдов по кафе, ресторанам и магазинам, в результате чего проверка показала, что каждое второе заведение не соблюдает карантинные нормы.
На нарушителей составили 17 протоколов. Теперь им грозит штраф.
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