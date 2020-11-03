Опасный китайский вирус забрал жизнь известной одесской журналистки и телеведущей
Как сообщили местные
Ранее у женщины был диагностирован COVID-19 и она скончалась от осложнений, вызванных вирусом.
Людмила Чекова проработала на одесском телевидении с 1972 года. Зрителям она хорошо известна по авторской программе «Кстати с Людмилой Чековой», в которой она без купюр делилась мыслями о политических событиях в городе.
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По состоянию на 3 ноября, на Одесчине зафиксировано 460 новых случая заражения. При этом с начала пандемии заболели уже 25785 жителей региона.
За минувшие сутки с болезнью не справились 11 пациентов и скончались. Общее число летальных исходов составляет 390.
Вылечить удалось 4387 человек (571 за сутки), болеют на данный момент 21579 и у 27565 подозревают китайский вирус.
Также мы сообщали, что в Одессе готовятся развернуть дополнительные места для заболевших китайским вирусом.
Как сообщила глава департамента здравоохранения горсовета Елена Якименко в Одессе разворачивают еще 150 койко-мест для приема больных.
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