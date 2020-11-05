Стало известно, какие партии победили на местных выборах в Одессе и прошли в городской совет
Вечером ТИК объявил результаты выборов, которые прошли 25 октября в Одессе, передает Politeka.net
Согласно ним, в новый горсовет проходят представители пяти партий: «Доверяй делам» — 26,19%, «Оппозиционная платформа за жизнь» — 23,66%, «Слуга народа» 12,46%, «Европейская солидарность» — 11,87% и Партия Шария 6,82%.
Также в ТИК назвали имена кандидатов в депутаты, которые победили на местных выборах в Одесский городской совет.
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— Геннадий Труханов;
— Александр Иваницкий;
— Светлана Осауленко;
— Ирина Куценко (Есенович);
— Юрий Шумахер;
— Олег Этнарович;
— Дмитрий Танцюра;
— Владимир Киреев;
— Олег Брындак;
— Андрей Терновский;
— Левон Никогосян;
— Александр Шеремет;
— Андрей Кисловский;
— Василий Иеремия;
— Оксана Антонишак;
— Сергей Страшный;
— Александр Матвеев;
— Татьяна Плаксий;
— Людмила Варавва;
— Марина Лозовенко.
ОПЗЖ:
— Николай Скорик;
— Богдан Гиганов;
— Виталий Саутенков;
— Елена Вододюк (Орлова);
— Виктор Баранский;
— Сергей Узунов;
— Игорь Батраков;
— Алексей Еремица;
— Александр Эдельман;
— Владимир Корниенко;
— Анна Таланова;
— Александр Абрамов;
— Михаил Кучук;
— Роман Сеник;
— Лилия Леонидова;
— Александр Авдеев;
— Валерий Чигидин;
— Михаил Карпенчук.
«Слуга народа»:
— Олег Филимонов;
— Александра Ковальчук;
— Наталья Жукова;
— Игорь Коваль;
— Алексей Асауленко;
— Елена Коробкова;
— Сергей Данилюк;
— Ольга Квасницкая;
— Вадим Мороховский;
— Дарья Рыбак.
«Европейская солидарность»:
— Петр Обухов;
— Жанна Мандриченко;
— Алексей Потапский;
— Анастасия Большедворова;
— Эдуард Стась;
— Вадим Терещук;
— Олег Звягин;
— Светлана Попова;
— Александр Ройтбурд;
— Андрей Вагапов.
Партия Шария:
— Алексей Нагаткин:
— Елена Зефнер;
— Илья Фрейман;
— Иван Семчук;
— Анна Шабанова;
— Владимир Иванов.
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