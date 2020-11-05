Стало известно, какие партии победили на местных выборах в Одессе и прошли в городской совет

Вечером ТИК объявил результаты выборов, которые прошли 25 октября в Одессе, передает Politeka.net

Согласно ним, в новый горсовет проходят представители пяти партий: «Доверяй делам» — 26,19%, «Оппозиционная платформа за жизнь» — 23,66%, «Слуга народа» 12,46%, «Европейская солидарность» — 11,87% и Партия Шария 6,82%.

Также в ТИК назвали имена кандидатов в депутаты, которые победили на местных выборах в Одесский городской совет.

«Доверяй делам»:

— Геннадий Труханов;

— Александр Иваницкий;

— Светлана Осауленко;

— Ирина Куценко (Есенович);

— Юрий Шумахер;

— Олег Этнарович;

— Дмитрий Танцюра;

— Владимир Киреев;

— Олег Брындак;

— Андрей Терновский;

— Левон Никогосян;

— Александр Шеремет;

— Андрей Кисловский;

— Василий Иеремия;

— Оксана Антонишак;

— Сергей Страшный;

— Александр Матвеев;

— Татьяна Плаксий;

— Людмила Варавва;

— Марина Лозовенко.

ОПЗЖ:

— Николай Скорик;

— Богдан Гиганов;

— Виталий Саутенков;

— Елена Вододюк (Орлова);

— Виктор Баранский;

— Сергей Узунов;

— Игорь Батраков;

— Алексей Еремица;

— Александр Эдельман;

— Владимир Корниенко;

— Анна Таланова;

— Александр Абрамов;

— Михаил Кучук;

— Роман Сеник;

— Лилия Леонидова;

— Александр Авдеев;

— Валерий Чигидин;

— Михаил Карпенчук.

«Слуга народа»:

— Олег Филимонов;

— Александра Ковальчук;

— Наталья Жукова;

— Игорь Коваль;

— Алексей Асауленко;

— Елена Коробкова;

— Сергей Данилюк;

— Ольга Квасницкая;

— Вадим Мороховский;

— Дарья Рыбак.

«Европейская солидарность»:

— Петр Обухов;

— Жанна Мандриченко;

— Алексей Потапский;

— Анастасия Большедворова;

— Эдуард Стась;

— Вадим Терещук;

— Олег Звягин;

— Светлана Попова;

— Александр Ройтбурд;

— Андрей Вагапов.

Партия Шария:

— Алексей Нагаткин:

— Елена Зефнер;

— Илья Фрейман;

— Иван Семчук;

— Анна Шабанова;

— Владимир Иванов.

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