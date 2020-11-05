С приходом осени в Одесской области участились случаи отравления грибами

Только за последнюю неделю на территории региона от отравления дикорастущими грибами пострадали 16 человек, среди них 5 детей. При этом одна девочка, которой 9 лет находится в реанимации с тяжелым отравлением, она в коме, передает Politeka.net

По данным Одесского областного лабораторного центра Минздрава Украины, жертвами грибов стали шесть человек из Кодымского района, четверо — из Лиманского, еще двое — жители Савранского района и четверо - одесситов.

Все пострадавшие употребляли свежие дикорастущие грибы после термообработки. При этом пострадавшие жители Одессы купили опасные грибы на «Привозе», а жители области собирали их сами.

Симптомы отравления у людей появились через 2-3 часа и все они были госпитализированы в больницу.

Что касается 9-летней девочки из Саврани, то ей скорую помощь вызвали через сутки после появления первых симптомов. Ребенка госпитализировали в одесскую областную детскую больницу, а затем ее перевели в реанимацию столичной больницы больницы «ОХМАТДЕТ». У ребенка сильнейшая интоксикация, она в коме и врачи не дают никаких прогнозов.

В связи с этим эксперты Центра общественного здоровья призывают помнить, что сбор и приготовление грибов — дело ответственное. Даже один ядовитый гриб может вызвать отравление. Не стоит покупать их на стихийных рынках и в несанкционированных торговых точках.

«Собирайте только хорошо знакомые грибы. При малейшем сомнении выбрасывайте гриб, не оставляя его рядом с другими. Не берите очень молодые либо старые грибы — их легче перепутать с ядовитыми. Не собирайте грибы около трасс, предприятий, загрязненных территорий: они впитывают в себя ядовитые вещества, в том числе и тяжелые металлы», — сообщили эксперты.

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