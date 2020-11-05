В Одессе сотрудников детского сада уличили в систематической краже продуктов, которые предназначались для детей

Родители детсада №10 на улице Краснова поймали поваров с поличным.

Соответствующее видео облетело Сеть, передает Politeka.net (чтобы просмотреть-доскролльте страницу до конца)

Все началось с того, что одна из мам обратила внимание на проблемы с питанием в указанном детсаду. По ее словам, еще с сентября месяца ребенок приходил из садика голодным и постоянно просил есть, а на вопрос о том, чем же его кормили, отвечала, что только кашей.

«В связи с карантином нас в садик не пускали, меню мы не видели, но воспитательница нашей группы отправляла нам фото. К сожалению, там не было никаких фруктов, овощей, были непрерывные каши», - рассказала Анастасия Друмова.

Возмущенные родители подняли вопрос на родительском собрании, на что получили ответ от руководства, что нет денег на большее разнообразие продуктов.

Тогда родители заподозрили неладное и решили подежурить у выхода из садика, чтобы проверить – не воруют ли сотрудники, еду. В течение нескольких дней они наблюдали за ситуацией и их подозрения подтвердились.

В пятницу, 30 октября, забирая своих детей, родители заметили, как два повара и охранник вышли с несколькими плотно набитыми пакетами. Пока повара перебрасывали часть пакетов с едой через забор, родители детей подошли поближе и сняли происходящее на камеру. Одна из поваров сбежала, другая на месте начала оправдываться, что продукты просрочены. В пакетах действительно оказалась Еда-Фрукты, овощи, молоко, яйца, сверху прикрыты одеждой.

Родители вызвали полицию, которая уже отрыла уголовное производство по факту кражи. Теперь с поварами работают следователи, им грозит до пяти лет тюрьмы.

Похищение продуктов прокомментировала глава Департамента образования Елена Буйневич. Чиновница уверяет, что уличенных в краже сотрудников уволили на следующий день.

"Сад продолжит свою работу, для этого наберут других сотрудников и усилят контроль за качеством работы на кухне», – сообщила Буйневич.

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