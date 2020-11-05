З приходом осені в Одеській області почастішали випадки отруєння грибами

Тільки за останній тиждень на території регіону від отруєння дикорослими грибами постраждали 16 осіб, серед них 5 дітей. При цьому одна дівчинка, якій 9 років перебуває в реанімації з важким отруєнням, вона в комі, передає Politeka.net

За даними Одеського обласного лабораторного центру МОЗ України, жертвами грибів стали шестеро людей з Кодимського району, четверо-з Лиманського, ще двоє — жителі Савранського району і четверо - одеситів.

Всі постраждалі вживали свіжі дикорослі гриби після термообробки. При цьому постраждалі жителі Одеси купили небезпечні гриби на "Привозі", а жителі області збирали їх самі.

Симптоми отруєння у людей з'явилися через 2-3 години і всі вони були госпіталізовані в лікарню.

Що стосується 9-річної дівчинки з Саврані, то їй швидку допомогу викликали через добу після появи перших симптомів. Дитину госпіталізували в Одеську обласну дитячу лікарню, а потім її перевели в реанімацію столичної лікарні лікарні «ОХМАТДИТ». У дитини сильна інтоксикація, вона в комі і лікарі не дають ніяких прогнозів.

У зв'язку з цим експерти Центру громадського здоров'я закликають пам'ятати, що збір і приготування грибів — справа відповідальна. Навіть один отруйний гриб може викликати отруєння. Не варто купувати їх на стихійних ринках і в несанкціонованих торгових точках.

"Збирайте тільки добре знайомі гриби. При найменшому сумніві викидайте гриб, не залишаючи його поруч з іншими. Не беріть дуже молоді або старі гриби - їх легше переплутати з отруйними. Не збирайте гриби біля трас, підприємств, забруднених територій: вони вбирають в себе отруйні речовини, в тому числі і важкі метали», — повідомили експерти.

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