В Одессе орудовала преступная банда, которая заманивала людей на свидания, а затем грабила и похищала их

Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Наводчицей выступала 21-летняя девушка, которая знакомилась в соцсетях с мужчинами, устанавливала их материальное положение и назначала им личную встречу.

Затем в дело вступали ее сообщники, которые набрасывались на жертву, пришедшую на свидание, завладевали личными вещами, а также отбирали ключи от квартиры.

Злоумышленники проникали в жилище и воровали ценное имущество.

Пострадавшие обратились за помощью к правоохранительным органам, которые спустя время задержали четырех членов банды, а также ее главаря.

По данным ведомства, их всех поставили в СИЗО и сообщили о подозрении в совершении разбойных нападений и в похищении людей (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 187 УК Украины).

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Один из случаев произошел на глазах очевидцев.

Инцидент имел место утром в городской маршрутке №242.

По словам свидетелей, группа в составе троих мужчин зашла в маршрутку на остановке «Пироговская».

«Один из них попытался вытащить у девушки телефон, но она вовремя это заметила и громко попросила вернуть ей смартфон. Воришка бросил его на пол и уверил, что устройство само выпало. После этого вся «банда» вышла возле клуба «Палладиум», а на остановку позже пожилой мужчина заметил, что без телефона уже остался он», - поделились увиденным очевидцы.

В результате пенсионер попросил остановить маршрутку и бросился догонять злоумышленников.

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