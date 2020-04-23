Известно, по какой схеме они действовали

В Одессе промышляла преступная банда, которая жила по принципам «90-х годов»

Подробности сообщил начальник следственного управления полиции в Одесской области Сергей Шайхет на своей странице в Фейсбук, передает Politeka.net

По его словам, рецидивист из Грузии и двое его сообщников из Черноморска на одесской трассе подрезали автомобиль.

Бандиты, угрожая 25-летнему водителю огнестрельным оружием, заставили выйти из собственной машины и силой затолкали в свое авто.

Далее, они переместили потерпевшего на заднее сиденье автомобиля, и отправились на кладбище. Там они продолжали избивать свою жертву, а затем прострелили ногу.

После пыток преступники засунули потерпевшего в багажник другого автомобиля и увезли в неизвестном направлении.

К счастью, потерпевшему удалось убежать. Злоумышленники стреляли ему в спину, однако не попали.

Полиции удалось задержать всех членов группировки. Им сообщили о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 187 УК Украины. Киевский суд Одессы избрал для них меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Подозреваемым грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

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