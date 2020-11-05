В городе Черноморске, что под Одессой забили до смерти мучителя дворовых собак

С ним расправился мужчина-рецидивист, который имеет кучу судимостей. Об этом передает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу ГУНП.

По версии полиции, поздно вечером к 43-летнему местному жителю наведался сосед. Мужчины повздорили, затем гость стал размахивать кулаками, а потом ушел. После визита пострадавший получил черепно-мозговую травму, повреждения внутренних органов и кровотечения, и после этого умер.

Мертвое тело нашла его сожительница на следующий день. В беседе с правоохранителями она рассказала, что когда ложилась спать, мужчина был еще жив. Что именно произошло с мужем ночью женщина не знала.

Копы отправились на поиски подозреваемого в убийстве и вскоре его нашли. Им оказался 27 летний сосед погибшего. В полиции установили, факт конфликта между мужчинами и задержанному ничего не осталось делать, как признаться, что он избил оппонента, добавив, что сделал этот за то, что тот издевался над дворовыми собаками.

В полиции отметили, что у подсудимого уже есть ряд судимости, среди них разбой, незаконное обращение с оружием и кража с проникновением в помещение. Теперь к ним добавилось убийство. За нанесение тяжких телесных, приведших к смерти человека ему грозит до 10 лет.

Ранее мы сообщали, что в Одессе мужчина получил удар ножом за выгул собаки без намордника.

Одессит заметил, как двое мужчин выгуливают собаку, у которой не было намордника. Он подошел к ним и сделал замечание, завязалась словесная перепалка, в результате которой он выхватил нож и подрезал им собачника.

Напомним, что на Одесчине мужчина набросился с ножом на прохожего: подробности случившегося

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