О снятии карантина сегодня не может быть и речи

Вирус, пришедший из Китая не сбавляет обороты и все шире распространяется среди жителей Одесского региона

Эпидемиологическая ситуация приобретает критический характер, а о снятии карантина сегодня не может быть и речи, передает Politeka.net

По данным СНБО, за последние сутки в области диагноз COVID-19 подтвердился у 506 человек, среди них 33 — это дети, 19 — медицинские работники. С начала пандемии заразились уже 26838 жителей Одесский области.

От вируса и сопутствующий заболеваний за сутки скончались 5 пациентов.

Число жертв инфекции выросло до 402.

Тем временем вылечиться уже удалось 509 заболевшим (6149 за все время).

У 504 человек подозревают китайский вирус (28617).

До это мы сообщали, что на Одесчине проходят рейды по соблюдению карантинного режима.

В состав специальной рейдовой группы входят полицейские и представители органов власти. Они проверяют, как в торговых учреждениях и заведениях общественного питания придерживаются карантинных требований.

Также мы писали, что в Одесской области массового закрываются магазины и развлекательные заведения.

В частности популярный торговый центре "Ривьера", который находится в селе Фонтанка в Лиманском районе Одесской области объявил таком о закрытии.

Всё дело в том, что со 2 ноября вступило в силу новое карантинное зонирование, согласно которому Ливанский район оказался в «красной» зоне, поэтому здесь ужесточили карантинные требования.

Напомним, что в Одессе военный две недели боролся с китайской заразой, медики сделали всё возможное: детали трагедии

Как писала Politeka, новое ужесточение карантина добралось до Одесчины: "Красных зон стало больше"

Также Politeka писала, в Одессе не все школы заработали после каникул, сделано заявление: "учителя должны..."