Одесская области оказалась в тройке лидеров по несоблюдению карантинных требований
В частности, регион занял второе место в Украине по числу штрафов за нарушение карантина. Опережает Одесчину только Киев.
Данные предоставил веб-портал Судебной власти Украины,передает Politeka.net
За время эпидемии в Одесской области оштрафовали 210 человек. Всего в одесские суды правоохранители подали 2 692 админпротокола. Из них 1 496 уже рассмотрели, а по 968 делам еще не вынесли решение.
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Так что в скором времени число штрафов может существенно увеличиться.
На первом месте антирейтинга оказался Киев. В столице оштрафовали 277 человек. На третьем месте - Днепропетровская область (178 штрафов), а на четвертом - Львовская (130).
Нужно сказать, что меньше всего штрафуют в Николаевской (14) и Луганской (28) областях.
До этого мы сообщали, что на Одесчине проходят рейды по соблюдению карантинного режима.
В состав специальной рейдовой группы входят полицейские и представители органов власти. Они проверяют, как в торговых учреждениях и заведениях общественного питания придерживаются карантинных требований.
По данным СНБО, за последние сутки в Одесской области диагноз COVID-19 подтвердился у 506 человек, среди них 33 — это дети, 19 — медицинские работники. С начала пандемии заразились уже 26838 жителей Одесский области.
От вируса и сопутствующий заболеваний за сутки скончались 5 пациентов. Число жертв инфекции выросло до 402.
Тем временем вылечиться уже удалось 509 заболевшим (6149 за все время).
У 504 человек подозревают китайский вирус (28617).
Напомним, что на Одесчине вирус забирает всё больше жизней, новые данные: "четыре сотни зараженных не справились..."
Как писала Politeka, новое ужесточение карантина добралось до Одесчины: "Красных зон стало больше"
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