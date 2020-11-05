Серьезное ДТП забрало жизнь водителя в Одесской области

Авария случилась около часа ночи на окраине поселка Великодолинское Овидиопольского района. Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на информацию местной полиции.

По предварительной информации, водитель автомобиля Opel Vectra не справился с управлением, в результате его машина съехала в кювет и перевернулась.

Мужчина-водитель получил травмы не совместимые с жизнью и скончался.

По данным полиции, погибшим является 50-лений житель Белгород-Днестровского.

Также стало известно, что 5 ноября на трассе Одесса-Черноморск стролкнулись три автомобиля. Об этом сообщили очевидцы.

О пострадавших информации нет.

Движение транспорта было затруднено.

Не так давно мы сообщали, что в Измаиле Одесской области произошло масштабное ДТП с участием пьяного водителя, которое привело к гибели человека.

Аавария случилась в ночь на 20 октября на перекрёстке проспекта Суворова и улицы Семинарской.

Черный Volkswagen Passat под управлением пьяного водителя, ранее лишенного прав за нетрезвое вождение, на большой скорости протаранил белый Volkswagen Golf, выехал на тротуар и врезался в колонну здания.

Удар был настолько сильным что водитель белого автомобиля вылетел из салона через пассажирское окно и ударился об асфальт. Мужчина получил травмы не совместимые с жизнь и скончался в карете скорой помощи. Как стало известно, он работал таксистом.

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